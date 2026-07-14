Верховная Рада ратифицировала Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией

14 июля Верховная Рада приняла закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента, пишет "Европейская правда".

Законопроект №0340 был внесен Кабинетом министров, его целью является завершение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, которое было подписано 3 февраля 2022 года в Киеве.

Как уточнил вице-премьер-министр Тарас Качка, отныне украинский бизнес получит время и возможности освоить один из крупнейших рынков региона, а Украина сможет подойти к членству в ЕС уже с экспортным опытом, налаженными партнерскими отношениями и логистикой.

Главное в соглашении, по словам Качки, – это тарифный сигнал для развития перерабатывающей промышленности.

"Сейчас 77 % нашего экспорта в Турцию составляют зерновые и подсолнечное масло. Это преимущественно сырье, которое Турция перерабатывает на своей территории. Соглашение снимает барьеры именно для продукции переработки: пищевых продуктов, кормовых концентратов, масличной продукции более глубокой переработки. Продукция, произведенная в Украине, поступает на турецкий рынок без пошлин. Это весомый аргумент в пользу инвестирования в переработку именно в Украине", – отметил Качка.

Второй важный аспект ратификации соглашения – европейский. Оно предусматривает применение положений обновленной Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения. Украинские производители смогут использовать турецкие материалы и комплектующие и сохранять преференциальное происхождение продукции для экспорта в ЕС.

Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной 2 августа 2024 года.

Как сообщала "ЕвроПравда", переговоры о ЗСТ с Турцией стали самыми длительными из всех, которые вел официальный Киев. Подробнее о соглашении читайте в статье Турецкий вал: чем опасна и почему нужна Украине свободная торговля с Анкарой.