В Киев прибыла президент Еврокомиссии
Новости — Среда, 15 июля 2026, 09:04 —
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 15 июля, прибыла с визитом в Украину.
Об этом она написала в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".
Фон дер Ляйен отметила, что это ее 11-й визит в украинскую столицу с начала полномасштабного вторжения России.
"Это особый момент. Украина набрала мощный военный импульс. Ситуация меняется к лучшему", – подчеркнула глава ЕК.
Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026
It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.
I will announce new initiatives to integrate our defence industries.
So we can produce more, and faster.
We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo
В Киеве она намерена объявить о новых инициативах по интеграции оборонных отраслей Украины и ЕС, чтобы обеспечить возможность производить больше и быстрее.
"Мы также обсудим вопросы вступления и подготовки к предстоящей зиме", – добавила фон дер Ляйен.
Как сообщала "Европейская правда", фон дер Ляйен находилась в Париже, где 14 июля проходят торжества в честь национального праздника Франции, а 13 июля – заседание "коалиции решительных" и учредительная встреча "антибаллистической коалиции" с участием Украины.