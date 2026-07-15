В Киев прибыла президент Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 15 июля, прибыла с визитом в Украину.

Об этом она написала в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что это ее 11-й визит в украинскую столицу с начала полномасштабного вторжения России.

"Это особый момент. Украина набрала мощный военный импульс. Ситуация меняется к лучшему", – подчеркнула глава ЕК.

Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.



It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.



I will announce new initiatives to integrate our defence industries.



So we can produce more, and faster.



We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026

В Киеве она намерена объявить о новых инициативах по интеграции оборонных отраслей Украины и ЕС, чтобы обеспечить возможность производить больше и быстрее.

"Мы также обсудим вопросы вступления и подготовки к предстоящей зиме", – добавила фон дер Ляйен.

Как сообщала "Европейская правда", фон дер Ляйен находилась в Париже, где 14 июля проходят торжества в честь национального праздника Франции, а 13 июля – заседание "коалиции решительных" и учредительная встреча "антибаллистической коалиции" с участием Украины.