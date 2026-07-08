Офіційно: в НАТО ухвалили рішення про 140 млрд євро військової допомоги Україні

Лідери держав-членів НАТО ухвалили спільне рішення про те, що у 2026-2027 роках Альянс надасть Україні військову підтримку на суму не менше 140 млрд євро.

Про це йдеться у рішенні саміту, що є у розпорядженні "ЄвроПравди".

Рішення саміту НАТО – короткий документ, що складається лише з 6 пунктів, один з них повністю присвячений Україні.

Декларація саміту констатує, що "європейські союзники та Канада наразі фінансують переважну більшість безпекової допомоги Україні", але окремо наголошується, що підтримка має зберегтися.

"Союзники наголошують, що ця підтримка має бути справедливою, передбачуваною та стійкою у довгостроковій перспективі. На 2026 рік союзники зобов’язуються надати Україні військові засоби, допомогу та навчання на 70 млрд євро і підтверджують суверенні зобов’язання зберегти щонайменше еквівалентний рівень у 2027 році", – йдеться у документі.

Важливо, що члени НАТО одностайно визнають потребу довгострокового фінансування української оборони, а це означає, що йдеться про горизонт суттєво більш віддалений, ніж 2027 рік.

Повний коментований текст документа дивіться за посиланням: "Добрі новини для України, погані для Албанії: текст рішення саміту НАТО"