Германия озвучила сумму своего вклада в помощь Украине, согласованную на саммите НАТО

Вклад Германии в двухлетнюю поддержку Украины, согласованную на саммите НАТО в Анкаре, составит около 23 млрд евро, предусмотренных в федеральном бюджете на 2026 и 2027 годы для оказания военной помощи Украине.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе правительства Германии в ответ на вопрос о доле Германии в общем объеме поддержки Украины, пишет "Европейская правда".

"В этом и следующем году только на инициативу по укреплению потенциала для военной поддержки Украины в бюджете предусмотрено в общей сложности около 23 миллиардов евро. Таким образом, эти средства составят долю Германии в поддержке Украины, решение о которой было принято на саммите НАТО", – заявили в пресс-службе.

Также отмечается, что с начала полномасштабной войны России против Украины Германия предоставила или предусмотрела на будущие годы около 55,5 млрд евро военной помощи Украине, а также 41 млрд евро поддержки в гражданской сфере.

На саммите в Анкаре лидеры государств-членов НАТО приняли совместное решение о том, что в 2026–2027 годах Альянс предоставит Украине военную поддержку на сумму не менее 140 млрд евро.

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