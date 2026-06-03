Прикордонна служба Латвії: наші ресурси на кордоні з Білоруссю завантажені на 200%

Ресурси Державної прикордонної служби (ДПС) Латвії на латвійсько-білоруському кордоні наразі завантажені на 200%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава латвійської прикордонної служби Гунтіс Пуятс, його цитує Delfi.

За словами глави відомства, цього року прикордонна служба вже запобігла 4577 спробам незаконного проникнення до Латвії. Минулого року таких спроб було понад 12 тисяч, але динаміка цього року свідчить, що ця цифра може бути перевищена.

Пуятс зазначив, що зимовий період був спокійнішим, але в умовах гібридної загрози порушники кордону можуть бути задіяні й взимку.

Інструменталізація міграції, за його словами, відбувається з різних причин, зокрема у відповідь на політичні рішення та заяви Латвії. Він також пов'язує це із забороною для громадських ЗМІ вести мовлення російською мовою, з пропагандистськими повідомленнями про українські дрони та нібито "відкрите небо".

Пуятс сказав, що на білоруський кордон направляють прикордонників з інших управлінь. Ліміт понаднормових годин у цих умовах дотримуватися неможливо, і прикордонники можуть працювати до 56 годин на тиждень.

У Латвії до 30 червня діє режим посиленої охорони в регіонах на кордоні з Білоруссю через підвищений потік нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, загалом гібридна міграційна криза на кордоні балтійських держав та Польщі з Білоруссю почалась з літа 2021 року за негласного сприяння режиму Александра Лукашенка, що виглядає як помста за санкції та критику репресій у Білорусі.

Наприкінці квітня литовські прикордонники завернули на кордоні з Білоруссю рекордну для 2026 року за одну добу кількість мігрантів – 50 осіб.

А у травні у литовському місті Кальварія, на шляху до Польщі, прикордонники затримали громадянку Латвії, яка незаконно перевозила у своєму автомобілі мігрантів з сусідньої країни.