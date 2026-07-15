Литва не исключает введения пограничного контроля с Латвией

Глава Министерства внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас не исключил возможности временного возобновления пограничного контроля с Латвией, поскольку число мигрантов, прибывающих из Беларуси через Латвию, продолжает расти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В минувшие выходные польские власти обнаружили 27 мигрантов, которые пытались нелегально пересечь границу в грузовике, следовавшем из Латвии через Литву. Это был лишь один из многих подобных случаев.

В течение последнего года Польша проводит проверки пассажиров, прибывающих из Литвы и Германии. Кателинас заявил, что Литва также может начать проверять людей, пересекающих её границу с Латвией.

​"Это, конечно, был бы крайний шаг. Но если у нас не останется другого способа управлять потоком и останавливать мигрантов на границе, а не на нашей территории, думаю, нам придется это сделать. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет", – сказал он.

По словам Кателинаса, введение пограничного контроля будет зависеть от миграционных потоков и от возможностей пограничников.

"Нам нужно обсудить это с пограничниками и их руководством, чтобы понять, как долго, по их мнению, они смогут справляться с ситуацией. Судя по информации, которой я располагаю, не очень долго", – добавил он.

Контроль на латвийской границе уже усилен. За последний месяц в ходе проверок было задержано почти 120 мигрантов. Однако, по словам чиновников, у них нет достаточных ресурсов для обеспечения постоянного пограничного контроля.

Латвия возвела заграждения вдоль границ с Россией и Беларусью, но, по словам официальных лиц, в системе охраны границ, как и раньше, имеются значительные пробелы. В этом году почти 8 тысяч мигрантов пытались попасть в Латвию из Беларуси – это почти в девять раз больше, чем количество тех, кто пытался попасть в Литву.

Сообщалось также, что Министерство внутренних дел Латвии предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском, Резекненском краях и Даугавпилсе до 31 декабря этого года.

В начале июня Государственная пограничная служба Латвии заявляла, что её ресурсы на латвийско-белорусской границе в настоящее время загружены на 200%.