Прем’єр Британії, який йде з посади, прямує до Києва

Прем’єр Британії Кір Стармер несподівано прибув в Україну в останні дні перед тим, як залишить посаду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі британського уряду.

В офіційному анонсі йдеться, що візит Стармера до Києва відбудеться 16 липня. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським для "обговорення прогресу, що стався на цей час, в озброєнні України для того, щоб вона могла далі вести боротьбу з протиправним вторгненням Путіна, та переговорів щодо того, на чому мають зосередитися союзники, щоб Україна мала те, що їй необхідно".

Стармер планує передати меседж про те, що хоча він сам залишає посаду, британська політика підтримки України триватиме – "партнерства, коаліції, та підтримка, налагоджені за останні два роки, задумані як такі, що існуватимуть багато років".

"Ставши прем’єром, я знав, що Британія має не просто підтримувати Україну у конкретний час, але й допомогти закласти підвалини для її довгострокової безпеки… Я пишаюся тим, що зробила Британія. Ця робота продовжиться, і наша непохитна підтримка України завжди триватиме", – цитують Стармера у комюніке про візит.

На час публікації анонсу прем’єр, ймовірно, вже прибув до української столиці.

Нагадаємо, Зеленський і Стармер вже бачились на початку цього тижня – на зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.

Стармер наступного понеділка піде у відставку після того, як втратив підтримку власної Лейбористської партії, передавши владу новому лідеру лейбористів Енді Бернему.

Детальніше про ймовірного наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих