Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании едет в Киев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер неожиданно прибыл в Украину за несколько дней до ухода с поста.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

В официальном анонсе говорится, что визит Стармера в Киев состоится 16 июля. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским для "обсуждения прогресса, достигнутого к настоящему моменту в вооружении Украины, чтобы она могла продолжать борьбу с незаконным вторжением Путина, а также переговоров о том, на чем должны сосредоточиться союзники, чтобы Украина получила то, что ей необходимо".

Стармер планирует донести сигнал, что, хотя он сам покидает свой пост, британская политика поддержки Украины будет продолжаться – "партнерства, коалиции и поддержка, налаженные за последние два года, задумывались как те, что будут существовать много лет".

"Став премьером, я знал, что Великобритания должна не просто поддерживать Украину в конкретный момент, но и помочь заложить основы для ее долгосрочной безопасности… Я горжусь тем, что сделала Великобритания. Эта работа будет продолжена, и наша непоколебимая поддержка Украины всегда будет продолжаться", – цитируют Стармера в коммюнике о визите.

К моменту публикации анонса премьер, вероятно, уже прибыл в украинскую столицу.

Напомним, Зеленский и Стармер уже встречались в начале этой недели – на встрече "коалиции решительных" в Париже.

Стармер в следующий понедельник уйдет в отставку после того, как лишился поддержки собственной Лейбористской партии, передав власть новому лидеру лейбористов Энди Бернему.

Подробнее о вероятном преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых