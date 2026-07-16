У Польщі затримали чоловіка, який показував нацистський жест в Аушвіці

У Польщі затримали 34-річного громадянина Колумбії, який позував для фото, демонструючи нацистський жест на території колишнього концтабору Аушвіц-Біркенау.

Про це повідомляє RMF 24, пише "Європейська правда".

Чоловіка затримали співробітники охорони музею у середу, а потім передали поліції міста Освенцим.

Як встановили слідчі, під час екскурсії табором чоловік позував для фотографії, виконуючи жест гітлерівського вітання. Фотографії робив його знайомий. Поліцейські вилучили мобільний телефон як речовий доказ.

З встановлених співробітниками фактів випливає, що громадянин Колумбії проживає в Польщі та працює в одній із компаній на території Великопольського воєводства. Про справу було повідомлено районну прокуратуру в Освенцимі.

На підставі зібраних доказів чоловіку було висунуто звинувачення у пропаганді нацизму. Підозрюваний визнав свою провину та добровільно погодився на накладення штрафу в розмірі двох тисяч злотих.

Нагадаємо, у квітні затримали дев’ятьох туристів із США та Канади, які незаконно проникли на територію колишнього нацистського концентраційного табору Аушвіц-Біркенау.

Також польські правоохоронці затримали двох албанських туристів, яких помітили за нацистським вітанням на території Аушвіц-Біркенау.