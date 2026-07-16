В Польше задержали мужчину, показывавшего нацистский жест в Аушвице

В Польше задержали 34-летнего гражданина Колумбии, который позировал для фото, демонстрируя нацистский жест на территории бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Об этом сообщает RMF 24, пишет "Европейская правда".

Мужчину задержали сотрудники охраны музея в среду, а затем передали полиции города Освенцим.

Как установили следователи, во время экскурсии по лагерю мужчина позировал для фото, исполняя жест гитлеровского приветствия. Фотографии делал его знакомый. Полицейские изъяли мобильный телефон в качестве вещественного доказательства.

Из установленных сотрудниками фактов следует, что гражданин Колумбии проживает в Польше и работает в одной из компаний на территории Великопольского воеводства. О деле сообщили районной прокуратуре в Освенциме.

На основании собранных доказательств мужчине было предъявлено обвинение в пропаганде нацизма. Подозреваемый признал свою вину и добровольно согласился на штраф в размере двух тысяч злотых.

Напомним, в апреле были задержаны девять туристов из США и Канады, которые незаконно проникли на территорию бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау.

Также польские правоохранители задержали двух албанских туристов, которых заметили за нацистским приветствием на территории Аушвиц-Биркенау.