Стармер впевнений: новий уряд Британії буде непохитно підтримувати Україну

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який незабаром йде у відставку з посади, висловив впевненість у тому, що підтримка новим урядом України буде непохитною.

Про це він сказав під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

У Стармера попросили прокоментувати питання щодо британської підтримки України за майбутнього уряду.

"Я хочу дуже чітко сказати: підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Я говорю це з повною впевненістю, тому що вона не слабшала від самого початку цієї війни. У цьому питанні існує міжпартійна єдність. Єдність є і всередині партій. І, що найважливіше, є рішучість британського народу", – запевнив він.

За словами Стармера, під час його нещодавнього та останнього виступу в Палаті громад ця єдність була очевидною: "представники всіх партій знову заявили, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

"Тому я абсолютно впевнений, коли кажу: рішучість і підтримка Великої Британії щодо України не зміняться", – додав він.

Зеленський своєю чергою також висловив впевненість у тому, що відносини між британським та українським народами залишаться незмінними.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб не втратити такі добрі відносини. Я дуже сподіваюся, що ми ніколи не втратимо наших міцних відносин із Великою Британією – ні під час війни, ні після її завершення", – додав український президент.

Стармер наступного понеділка піде у відставку після того, як втратив підтримку власної Лейбористської партії, передавши владу новому лідеру лейбористів Енді Бернему.

Раніше Бернем виклав своє бачення зовнішньої політики, пообіцявши продовжувати підтримку України на тому ж рівні.

Детальніше про ймовірного наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.