Стармер уверен: новое правительство Британии будет непоколебимо поддерживать Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который вскоре уходит в отставку с занимаемого поста, выразил уверенность в том, что поддержка новым правительством Украины будет непоколебимой.

Об этом он заявил во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Стармера попросили прокомментировать вопрос о британской поддержке Украины при будущем правительстве.

"Я хочу очень четко сказать: поддержка Украины со стороны Великобритании не пошатнется. Я говорю это с полной уверенностью, потому что она не ослабевала с самого начала этой войны. В этом вопросе существует межпартийное единство. Единство есть и внутри партий. И, что самое важное, есть решимость британского народа", – заверил он.

По словам Стармера, во время его недавнего и последнего выступления в Палате общин это единство было очевидным: "представители всех партий вновь заявили, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

"Поэтому я абсолютно уверен, когда говорю: решимость и поддержка Великобритании в отношении Украины не изменятся", – добавил он.

Зеленский, в свою очередь, также выразил уверенность в том, что отношения между британским и украинским народами останутся неизменными.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы не утратить такие хорошие отношения. Я очень надеюсь, что мы никогда не утратим наших прочных отношений с Великобританией – ни во время войны, ни после ее окончания", – добавил украинский президент.

Стармер в следующий понедельник уйдет в отставку после того, как лишился поддержки собственной Лейбористской партии, передав власть новому лидеру лейбористов Энди Бернему.

Ранее Бернем изложил свое видение внешней политики, пообещав продолжать поддержку Украины на том же уровне.

Подробнее о вероятном преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.