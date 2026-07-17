ЄС розширив санкційний список у відповідь на масовані удари РФ по Києву

Рада ЄС у п’ятницю, 17 липня, ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи щодо однієї фізичної особи та п’яти юридичних осіб у відповідь на масовані російські удари по Україні, зокрема атаки на Київ з 1 на 2 липня та 5 липня.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, інформує "Європейська правда".

Суб’єкти, щодо яких застосовані санкції, входять до складу російського військово-промислового комплексу, зокрема займаються виробництвом безпілотних літальних апаратів.

Усі п’ять юридичних осіб, включених до списку, входять до складу групи компаній ABS Electro, яка розробляє та виробляє електронні та радіоелектронні компоненти, необхідні для ведення бойових дій із використанням безпілотників.

Ці юридичні особи сприяють розробці систем, які підвищують бойові можливості російських безпілотників – таких як дрони типів "Шахед" і "Герань" – за рахунок збільшення їхньої стійкості до засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, кілька компаній виробляють автоматизовані системи управління для російського енергетичного сектора, що є суттєвим джерелом доходу для російського уряду.

Крім того, до списку включено фізичну особу – Ірину Харісову, голову правління групи компаній ABS Electro та директора кількох компаній, що входять до цієї групи.

Особи, включені до цього санкційного режиму, підпадають під заморожування активів, крім того, забороняється пряме або непряме надання їм або на їхню користь грошових коштів чи економічних ресурсів.

Крім того, до фізичних осіб, включених до списку, застосовується заборона на в’їзд до ЄС.

Нагадаємо, пропозиції щодо нових обмежень проти Росії були внесені головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас після чергового масованого російського обстрілу Києва в ніч на 2 липня.

Тоді глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що запропонує застосувати санкції до ширшого кола компаній, що підтримують ВПК Росії, у відповідь на ці удари.

Як повідомляла "Європейська правда", початково планувалося, що додаткові санкції проти Росії у відповідь на її масовані атаки по Україні будуть затверджені під час засідання міністрів закордонних справ ЄС 13 липня, але цього не сталося.