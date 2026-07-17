ЕС расширил санкционный список в ответ на массированные удары РФ по Киеву

Совет ЕС в пятницу, 17 июля, принял решение ввести ограничительные меры в отношении одного физического лица и пяти юридических лиц в ответ на массированные российские удары по Украине, в частности атаки на Киев с 1 на 2 июля и 5 июля.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

Субъекты, в отношении которых применены санкции, входят в состав российского военно-промышленного комплекса, в частности занимаются производством беспилотных летательных аппаратов.

Все пять юридических лиц, включенных в список, входят в состав группы компаний ABS Electro, которая разрабатывает и производит электронные и радиоэлектронные компоненты, необходимые для ведения боевых действий с использованием беспилотников.

Эти юридические лица способствуют разработке систем, повышающих боевые возможности российских беспилотников – таких как дроны типов "Шахед" и "Герань" – за счет увеличения их устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, несколько компаний производят автоматизированные системы управления для российского энергетического сектора, что является существенным источником дохода для российского правительства.

Также в список включено физическое лицо – Ирина Харисова, председатель правления группы компаний ABS Electro и директор нескольких компаний, входящих в эту группу.

Лица, включенные в этот санкционный режим, подпадают под замораживание активов; кроме того, запрещается прямое или косвенное предоставление им или в их пользу денежных средств или экономических ресурсов.

Кроме того, в отношении физических лиц, включенных в список, действует запрет на въезд в ЕС.

Напомним, предложения о новых ограничениях против России были внесены главным дипломатом ЕС Каей Каллас после очередного массированного российского обстрела Киева в ночь на 2 июля.

Тогда глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что предложит применить санкции к более широкому кругу компаний, поддерживающих ВПК России, в ответ на эти удары.

Как сообщала "Европейская правда", изначально планировалось, что дополнительные санкции против России в ответ на ее массированные атаки по Украине будут утверждены в ходе заседания министров иностранных дел ЕС 13 июля, но этого не произошло.