Сибіга закликав Захід до нищівного тиску на РФ після масованого удару по Києву

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про необхідність "нищівного тиску" на РФ після нового масованого удару по Києву.

Про це міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Сибіга, Росія застосувала найбільшу кількість балістичних ракет з початку війни – близько чотирьох десятків.

"Ми закликаємо вжити адекватних і рішучих заходів. Необхідно чинити нищівний тиск на Москву, щоб покласти край цьому терору. Не може бути жодних пауз у посиленні санкцій та ізоляції Росії. 21-й пакет санкцій ЄС має бути розблокований негайно. Не може бути жодних пауз у захисті людського життя. Угоди про постачання додаткових перехоплювачів мають бути виконані без зволікання", – підкреслив він.

За словами глави МЗС, кожен, хто стримує постачання цих життєво важливих засобів захисту, "має розуміти, що ціна затримки вимірюється людськими життями".

"Не може бути жодних пауз у нашій спільній роботі зі створення європейського захисту від балістичного терору. Ми розраховуємо на те, що антибалістична коаліція оперативно просуватиме свою роботу. Не може бути жодних рішень, спрямованих на виправдання воєнних злочинів Росії шляхом відновлення її прав на участь у міжнародних спортивних змаганнях", – додав Сибіга.

Він наголосив, що кремлівського правителя Владіміра Путіна не зупинити умиротворенням.

"Він піде далі, якщо його не зупинити силою прямо зараз. Надайте Україні всі необхідні засоби, щоб зупинити Росію та покласти край війні", – резюмував Сибіга.

У ніч на 19 липня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні 41 ракетою та 125 безпілотниками. Зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних дронів, основним напрямком атаки був Київ.

За даними ДСНС, внаслідок цієї російської атаки в Києві загинула людина, ще 8 осіб постраждали, в місті спалахнули пожежі щонайменше у п’яти районах.