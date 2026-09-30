У НАТО відповіли на лист Росії щодо Калінінградської області

Росія надіслала на адресу НАТО неофіційний документ (non-paper) щодо потенційних загроз для її Калінінградської області від держав-членів Альянсу, і вже отримала відповідь із засудженням будь-яких погроз застосування сили.

Про це кореспондентці "Європейської правди" заявила речниця НАТО Еллісон Гарт.

У НАТО відповіли на лист Росії, у якому назвали її гібридні атаки "ознакою відчаю".

"Я можу підтвердити, що Росія надіслала НАТО неофіційний документ (non-paper), і що ми надіслали відповідь, у якій зазначили, що НАТО є оборонним альянсом і жодна наша діяльність чи навчання не становлять ризику для жодної частини Росії", – заявила Гарт.

"Ми рішуче засуджуємо погрози застосування сили, включно з будь-якою безвідповідальною ядерною риторикою", – додала вона.

Речниця НАТО повідомила, що Альянс закликав Росію припинити її неспровоковану війну в Україні.

"Використання Росією гібридних тактик є ознакою відчаю. Але це не змусить нас відмовитися від підтримки України. У нас є все необхідне, щоб захистити кожен сантиметр території країн-членів Альянсу, і ми залишаємося сильними, готовими та спроможними протистояти будь-якій загрозі", – підсумували в НАТО.

Як стало відомо раніше, посольство Росії в Бельгії надіслало в НАТО "неофіційний документ" (non-paper) із застереженням щодо Калінінградської області. У ньому містились погрози застосування ядерної зброї.

У Литві нові російські погрози щодо Калінінграда назвали психологічним тиском.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС готує новий надзвичайний протокол безпеки проти загроз з Росії, а також – стратегію безпеки, яка визначить Росію як головну загрозу безпеці ЄС.

Більше про статтю 42.7 та проблеми оборони ЄС читайте у тексті – ЄС замислився про оборону: як у Брюсселі "допилюють" європейський аналог статті 5 НАТО.