Кубілюс: відповідь на російські гібридні атаки має бути такою ж болючою для Москви

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС повинен посилити свою реакцію на нову хвилю російських гібридних атак.

Про це пише Euronews, інформує "Європейська правда".

Андрюс Кубілюс заявив про свою позицію на Саміті з питань оборони та космосу 30 вересня.

"Якщо ми зазнаємо російських гібридних атак, наші відповіді мають бути такими ж болючими, як і сама атака. Як створити цей біль? Це залежить від нас", – сказав Кубілюс.

Кубілюс попередив, що Росія прагне посіяти страх, "захоплюючи серця та уми людей", і закликав Європу посилити свою реакцію.

"Якщо проти нас ведеться гібридна війна, нам потрібна гібридна оборона", – заявив єврокомісар.

Також Андрюс Кубілюс відкинув заклики тих, хто виступає за дипломатичні переговори з Кремлем з метою припинення війни в Україні.

"Росіяни чітко дотримуються своєї позиції: Україна має капітулювати – ось їхня дипломатична позиція", – сказав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Європейський Союз повинен вести дипломатичні переговори з Росією, щоб покласти край війні в Україні та запобігти руйнівному ядерному удару.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія виділяє 325 млн євро на підтримку створення та впровадження п’яти європейських оборонних проєктів спільного інтересу (EDPCI), у чотирьох з них бере участь Україна.