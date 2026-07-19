Сибига призвал Запад оказать сокрушительное давление на РФ после массированного удара по Киеву

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о необходимости "сокрушительного давления" на РФ после нового массированного удара по Киеву.

Об этом министр написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, Россия применила наибольшее количество баллистических ракет с начала войны – около четырех десятков.

"Мы призываем принять адекватные и решительные меры. Необходимо оказать сокрушительное давление на Москву, чтобы положить конец этому террору. Не может быть никаких пауз в ужесточении санкций и изоляции России. 21-й пакет санкций ЕС должен быть разблокирован немедленно. Не может быть никаких пауз в защите человеческой жизни. Соглашения о поставках дополнительных перехватчиков должны быть выполнены без промедления", – подчеркнул он.

По словам главы МИД, каждый, кто сдерживает поставки этих жизненно важных средств защиты, "должен понимать, что цена задержки измеряется человеческими жизнями".

"Не может быть никаких пауз в нашей совместной работе по созданию европейской защиты от баллистического террора. Мы рассчитываем на то, что антибаллистическая коалиция будет оперативно продвигать свою работу. Не может быть никаких решений, направленных на оправдание военных преступлений России путем восстановления её прав на участие в международных спортивных соревнованиях", – добавил Сибига.

Он подчеркнул, что кремлевского правителя Владимира Путина не остановить умиротворением.

"Он пойдет дальше, если его не остановить силой прямо сейчас. Предоставьте Украине все необходимые средства, чтобы остановить Россию и положить конец войне", – резюмировал Сибига.

В ночь на 19 июля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине 41 ракетой и 125 беспилотниками. Зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных дронов, основным направлением атаки был Киев.

По данным ГСЧС, в результате этой российской атаки в Киеве погиб один человек, ещё 8 человек пострадали, в городе вспыхнули пожары как минимум в пяти районах.