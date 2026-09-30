Іспанія розслідуватиме заяви про катування військовими мігрантів у Сеуті

Іспанський уряд доручив з’ясувати чи були військовослужбовці країни причетні до ймовірних катувань мігрантів у Сеуті, про що раніше заявила правозахисна організація Amnesty International.

Про це повідомляє Euronews, інформує "Європейська правда".

Amnesty International заявляє, що зафіксувала випадки побиття, принижень, безсудових висилок та расової дискримінації в Сеуті.

Зокрема, мігрант у кріслі колісному, який отримав серйозні травми щиколоток, рук та тулуба, стверджує, що його зіштовхнули з висоти понад шість метрів.

Під час розмови з Amnesty International у Сеуті він скаржився, що йому навіть не зробили рентген і лише наклали тимчасову перев’язку.

Його свідчення є одним із тих, що увійшли до розслідування, в якому описуються побиття, приниження та безсудові видворення з Сеути і яке, на думку організації, викриває зловживання, що можуть становити тортури та інше жорстоке, нелюдське або таке поводження, що принижує людську гідність.

У зібраних свідченнях згадуються удари кийками та черевиками, фіксація людей за допомогою кабельних стяжок, удари по голові та погрози з наказом покинути Сеуту. Організація зазначає, що ці епізоди, які свідки приписують представникам Збройних сил Іспанії, "здаються частиною певної схеми".

Amnesty International закликає провести незалежне та вичерпне розслідування цих випадків і встановити можливу кримінальну та дисциплінарну відповідальність.

Після оприлюднення звіту Amnesty International Міністерство оборони Іспанії повідомило Euronews, що прийнято рішення передати справу до прокуратури та суду в Сеуті.

"Командування операції закликається провести розслідування та встановити можливу індивідуальну відповідальність з метою збереження професійної етики та репутації Збройних сил", – заявило міністерство.

29 вересня Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС, що стало відповіддю на події в Сеуті.

Нагадаємо, єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер заявив, що кадри масового напливу мігрантів до іспанської Сеути наприкінці липня затьмарили позитивні статистичні дані ЄС щодо міграції.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.