Глава МЗС Естонії розповів, що може змусити РФ припинити терор проти України
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на тлі масованого удару по Києву розповів, які кроки можуть змусити РФ припинити свій терор.
Як повідомляє "Європейська правда", про це естонський міністр написав у себе в Х.
Очільник естонського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Минулої ночі Росія завдала одного з найбільших авіаударів по Києву з початку повномасштабного вторгнення, випустивши 40 балістичних ракет.
За його словами, "Москва вдається до терору, коли розуміє, що стратегічні вигоди, яких можна досягти іншими засобами, вислизають з її рук".
"Саме тому наша ізоляція Росії не може припинятися ні на мить. Тиск має посилюватися. Санкції мають посилюватися. Лише тверда й безперервна стратегічна ізоляція може справді позбавити Кремль можливості продовжувати цю кампанію терору", – підкреслив він.
У ніч на 19 липня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні 41 ракетою та 125 безпілотниками. Зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних дронів, основним напрямком атаки був Київ.
За даними ДСНС, внаслідок цієї російської атаки в Києві загинула людина, ще 8 осіб постраждали, в місті спалахнули пожежі щонайменше у п’яти районах.