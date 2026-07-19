Глава МИД Эстонии рассказал, что может заставить РФ прекратить террор против Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна на фоне массированного удара по Киеву рассказал, какие шаги могут заставить РФ прекратить свой террор.

Как сообщает "Европейская правда", об этом эстонский министр написал в своем аккаунте в Х.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства отметил, что прошлой ночью Россия нанесла один из крупнейших авиаударов по Киеву с начала полномасштабного вторжения, выпустив 40 баллистических ракет.

По его словам, "Москва прибегает к террору, когда понимает, что стратегические выгоды, которых можно достичь другими средствами, ускользают из её рук".

"Именно поэтому наша изоляция России не может прекращаться ни на мгновение. Давление должно усиливаться. Санкции должны ужесточаться. Только твёрдая и непрерывная стратегическая изоляция может действительно лишить Кремль возможности продолжать эту кампанию террора", – подчеркнул он.

В ночь на 19 июля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине 41 ракетой и 125 беспилотниками. Зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных дронов, основным направлением атаки был Киев.

По данным ГСЧС, в результате этой российской атаки в Киеве погиб один человек, ещё 8 человек пострадали, в городе вспыхнули пожары как минимум в пяти районах.