У Франції розслідують вчинок пілота, що не приземлився на військовій базі після загрози вибуху
Прокуратура міста Евре у Франції оголосила про початок розслідування щодо пілота літака Aer Lingus, який нібито відмовився приземлятися на військовій базі, віддавши перевагу цивільному аеропорту.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Вчинок пілота, який не приземлився на військовій базі попри наказ, спонукав французьку армію мобілізувати два літаки для його супроводу.
Прокурор Ремі Кутен заявив, що він відвідав авіабазу 105 Повітряно-космічних сил в Евре, де літак A320, який виконував рейс між Дубліном та Римом зі 157 людьми на борту, нарешті приземлився через загрозу вибуху.
Тепер ірландського пілота допитають із запобіжним заходом і тоді приймуть рішення про необхідність затримання, каже прокурор.
Нагадаємо, пасажирський літак, який виконував рейс із Дубліна до Рима, у четвер, 5 листопада, перенаправили на авіабазу в Нормандії через повідомлення про загрозу вибуху на борту.
За останні дні багато європейських авіарейсів затримують через повідомлення про нібито вибухівку на борту, які не підтвердилися. У ЄС заявили, що моніторять ситуацію з повідомленнями про замінування авіарейсів і закликали країни проводити власні розслідування цих інцидентів.