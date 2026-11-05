У Франції розслідують вчинок пілота, що не приземлився на військовій базі після загрози вибуху

Прокуратура міста Евре у Франції оголосила про початок розслідування щодо пілота літака Aer Lingus, який нібито відмовився приземлятися на військовій базі, віддавши перевагу цивільному аеропорту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Вчинок пілота, який не приземлився на військовій базі попри наказ, ​спонукав французьку армію мобілізувати два літаки для його супроводу.

Прокурор Ремі Кутен заявив, що він відвідав авіабазу 105 Повітряно-космічних сил в Евре, де літак A320, який виконував рейс між Дубліном та Римом зі 157 людьми на борту, нарешті приземлився через загрозу вибуху.

Тепер ірландського пілота допитають із запобіжним заходом і тоді приймуть рішення про необхідність затримання, каже прокурор.

Нагадаємо, пасажирський літак, який виконував рейс із Дубліна до Рима, у четвер, 5 листопада, перенаправили на авіабазу в Нормандії через повідомлення про загрозу вибуху на борту.

За останні дні багато європейських авіарейсів затримують через повідомлення про нібито вибухівку на борту, які не підтвердилися. У ЄС заявили, що моніторять ситуацію з повідомленнями про замінування авіарейсів і закликали країни проводити власні розслідування цих інцидентів.