Фіцо розкритикував ЄС за брак політичного лідерства

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до України висловив критику на адресу Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

Він стверджував, що, здається, Євросоюзу бракує політичного лідерства.

"Мені неймовірно прикро, що Європейський Союз відіграє таку незначну роль у міжнародній політиці", – сказав він на пресконференції з прем’єр-міністром України.

Він запитав, як можливо, що організація з понад 500 мільйонами жителів не здатна долучитися до ініціативи, яка "допомогла б покласти край цій жахливій війні".

Фіцо також підтвердив пропозицію Словаччини щодо проведення на її території мирних переговорів нижчого рівня.

Він сказав українському прем’єр-міністру, що коли Київ потребуватиме місця для зустрічей, нехай звертається з проханням, "навіть якби це мало бути о третій годині ночі".

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф оголосив, що тристоронні переговори про завершення російсько-української війни відбудуться наступного тижня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.

Президент Чехії Петр Павел раніше заяви, що наразі існує вікно можливостей, коли можна було б долучитися до переговорів, але воно може закритися через намагання знайти повністю єдину позицію всіх європейських країн.