В Естонії схвалили заборону на купівлю нерухомості для частини громадян РФ та Білорусі

Уряд Естонії у четвер, 2 липня, схвалив законопроєкт, який дозволить заборонити придбання нерухомості громадянам Росії та Білорусі, які не мають у країні статусу довгострокового резидента або права на постійне проживання, а також компаніям, що перебувають під їхнім контролем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Якщо документ буде ухвалено парламентом, нові правила набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Мета законопроєкту – знизити ризики використання нерухомості в Естонії для розвідувальної діяльності, підготовки диверсій та інших загроз національній безпеці.

Від першої публічної заяви про необхідність таких обмежень до схвалення законопроєкту урядом минуло понад п’ять місяців. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро вперше представив ініціативу наприкінці січня. За цей час проєкт пройшов юридичне доопрацювання та обговорення. Однією з головних тем дискусії стала відповідність запропонованих обмежень Конституції Естонії. У підсумку законопроєкт було підготовлено таким чином, щоб обґрунтувати заборону необхідністю захисту національної безпеки.

Це вже не перша спроба обмежити придбання нерухомості громадянами Росії та Білорусі. У 2023 році з аналогічною ініціативою виступала партія EKRE, однак тоді уряд її не підтримав. У 2024 році схожий законопроєкт підготувало МВС під керівництвом колишнього міністра Лаурі Ляенеметса, однак він також не був ухвалений.

Нинішній законопроєкт надає уряду право визначати держави, громадяни та компанії яких можуть становити загрозу безпеці або громадському порядку під час купівлі нерухомості. На першому етапі до цього списку планується включити Росію та Білорусь.

Заборона поширюватиметься на громадян цих країн, які не мають в Естонії статусу довгострокового резидента або права на постійне проживання. Обмеження також торкнуться компаній, зареєстрованих у Росії та Білорусі, а також будь-яких юридичних осіб незалежно від країни реєстрації, якщо їхнім кінцевим бенефіціаром є особа, на яку поширюється дія закону.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Таро, нові правила мають унеможливити обхід заборони шляхом створення компаній в Естонії чи інших країнах.

"Важливо зважати не лише на місце реєстрації фірми, а й на те, хто фактично її контролює та в чиїх інтересах придбавається нерухомість", – зазначив міністр.

Обмеження діятимуть на всій території Естонії та поширюватимуться на земельні ділянки, квартири, право на забудову та придбання часток в об’єктах нерухомості.

При цьому закон не матиме зворотної сили. Вже придбана нерухомість залишиться у власності нинішніх власників. Заборона також не торкнеться громадян Росії та Білорусі, які мають в Естонії статус довгострокового резидента або право на постійне проживання. Оренда житла та комерційної нерухомості залишатиметься дозволеною.

У виняткових випадках уряд зможе видати спеціальний дозвіл на придбання нерухомості, якщо угода не суперечитиме цілям закону.

За оцінкою влади, вплив нових обмежень на ринок нерухомості буде незначним. За даними за 2025 рік, під дію закону потрапили б близько 600 угод. При цьому влада вважає, що зміни суттєво зміцнять національну безпеку та громадський порядок.

Влітку минулого року у Фінляндії набув чинності закон, який забороняє купівлю нерухомості громадянам Росії та Білорусі з міркувань національної безпеки.

Того ж літа Сейм Латвії ухвалив законопроєкт, який передбачає заборону на купівлю нерухомості громадянами Росії та Білорусі.