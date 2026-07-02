В Эстонии одобрили запрет на покупку недвижимости для части граждан РФ и Беларуси

Правительство Эстонии в четверг, 2 июля, одобрило законопроект, который позволит запретить приобретение недвижимости гражданам России и Беларуси, не имеющим в стране статуса долгосрочного резидента или права на постоянное проживание, а также компаниям, находящимся под их контролем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Если документ будет принят парламентом, новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

Цель законопроекта – снизить риски использования недвижимости в Эстонии для разведывательной деятельности, подготовки диверсий и других угроз национальной безопасности.

От первого публичного заявления о необходимости таких ограничений до одобрения законопроекта правительством прошло более пяти месяцев. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро впервые представил инициативу в конце января. За это время проект прошел юридическую доработку и обсуждение. Одной из главных тем дискуссии стало соответствие предложенных ограничений Конституции Эстонии. В итоге законопроект был подготовлен таким образом, чтобы обосновать запрет необходимостью защиты национальной безопасности.

Это уже не первая попытка ограничить приобретение недвижимости гражданами России и Беларуси. В 2023 году с аналогичной инициативой выступала партия EKRE, однако тогда правительство её не поддержало. В 2024 году аналогичный законопроект подготовило МВД под руководством бывшего министра Лаури Ляэнеметса, однако он также не был принят.

Нынешний законопроект предоставляет правительству право определять государства, граждане и компании которых могут представлять угрозу безопасности или общественному порядку при покупке недвижимости. На первом этапе в этот список планируется включить Россию и Беларусь.

Запрет будет распространяться на граждан этих стран, не имеющих в Эстонии статуса долгосрочного резидента или права на постоянное проживание. Ограничения также коснутся компаний, зарегистрированных в России и Беларуси, а также любых юридических лиц независимо от страны регистрации, если их конечным бенефициаром является лицо, на которое распространяется действие закона.

По словам министра внутренних дел Игоря Таро, новые правила должны сделать невозможным обход запрета путем создания компаний в Эстонии или других странах.

"Важно учитывать не только место регистрации фирмы, но и то, кто фактически её контролирует и в чьих интересах приобретается недвижимость", – отметил министр.

Ограничения будут действовать на всей территории Эстонии и распространяться на земельные участки, квартиры, право на застройку и приобретение долей в объектах недвижимости.

При этом закон не будет иметь обратной силы. Уже приобретённая недвижимость останется в собственности нынешних владельцев. Запрет также не коснется граждан России и Беларуси, имеющих в Эстонии статус долгосрочного резидента или право на постоянное проживание. Аренда жилья и коммерческой недвижимости останется разрешенной.

В исключительных случаях правительство сможет выдать специальное разрешение на приобретение недвижимости, если сделка не будет противоречить целям закона.

По оценке правительства, влияние новых ограничений на рынок недвижимости будет незначительным. По данным за 2025 год, под действие закона попали бы около 600 сделок. При этом власти считают, что изменения существенно укрепят национальную безопасность и общественный порядок.

Летом прошлого года в Финляндии вступил в силу закон, который запрещает покупку недвижимости гражданам России и Беларуси по соображениям национальной безопасности.

Тем же летом Сейм Латвии принял законопроект, предусматривающий запрет на покупку недвижимости гражданами России и Беларуси.