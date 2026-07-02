Як скандал із медичним VIP-салоном обурив Польщу і вдарив по прем’єру Туску

Скандал, який спалахнув у Польщі у червні, має всі шанси призвести до найбільшої політичної кризи уряду Дональда Туска від часу його повернення до влади.

Журналісти-розслідувачі повідомили про існування у варшавській лікарні спеціального VIP-приміщення, де окремі політики та високопосадовці могли очікувати консультацій або проходити медичні процедури поза загальною чергою.

Для більшості поляків ця історія стала символом подвійних стандартів, а для владної коаліції – потужним ударом.

Про викриття і те, які наслідки воно може мати для польського уряду напередодні парламентських виборів 2027 року, читайте в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Туск під тиском корупції: як медичний скандал може змінити політичні розклади у Польщі. Далі – стислий її виклад.

У країні, де пацієнти нерідко місяцями очікують на прийом до вузьких спеціалістів або планові операції, інформація про окремий простір для представників політичної еліти сприймається як демонстрація нерівності перед державою.

Саме тому суспільна реакція виявилася набагато гострішою, ніж у багатьох попередніх корупційних скандалах. Тим більше, що Дональд Туск повернувся до влади, значною мірою будуючи кампанію на обіцянці нових стандартів управління, прозорості та відмови від практик, які роками критикувала тодішня опозиція.

Опозиційні "Право і справедливість" та "Конфедерація" активно використовують лікарняний скандал як доказ того, що після зміни влади принципи функціонування держави принципово не змінилися.

Зокрема, лідер "ПіС" Ярослав Качинський анонсував законопроєкт про створення аполітичної комісії суспільної довіри для розслідування порушень у Південній лікарні Варшави.

Хоча урядова коаліція майже одразу заявила, що документ не має шансів на ухвалення, сама поява такої ініціативи свідчить про те, що опозиція прагне максимально довго утримувати тему в центрі політичного порядку денного.

До виборів у парламент залишається понад рік, але кампанія вже фактично почалася.

Політична шкода вимірюється не лише кількістю звільнених чиновників чи відкритих кримінальних проваджень. Значно небезпечніше те, що ця історія руйнує головний політичний ресурс нинішньої влади – образ команди, яка після восьми років правління "Права і справедливості" мала запровадити принципово інші стандарти управління державою.

Для прем’єра Туска ця історія небезпечна не так юридичними наслідками, як політичними.

Після повернення до прем’єрського крісла у 2023 році саме обіцянка повернути державі прозорість, рівність правил і нові стандарти стала одним із головних аргументів "Громадянської коаліції".

Якщо ж виборці дійдуть висновку, що нинішня влада лише відтворює практики своїх попередників, це може суттєво послабити її головну перевагу напередодні парламентських виборів 2027 року.

У такому разі опозиції навіть не доведеться доводити масштаб корупції – достатньо буде постійно нагадувати виборцям образ VIP-салону для політичної еліти поруч із чергами звичайних пацієнтів.

Докладніше – в матеріалі Станіслава Желіховського Туск під тиском корупції: як медичний скандал може змінити політичні розклади у Польщі.