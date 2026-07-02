МЗС Швеції українізувало написання Києва, Одеси, Донбасу та Чорнобиля

Міністерство закордонних справ Швеції офіційно переходить на правильну транслітерацію українських топонімів, відмовившись від російських варіантів написання Києва, Одеси, Донбасу та Чорнобиля.

Про це повідомило посольство України у Швеції в четвер, пише "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Швеції оголосило про рішення використовувати форму назви столиці України Kyjiv замість Kiev, Odesa замість Odessa, Donbas замість Donbass та Tjornobyl замість Tjernobyl.

"Дякуємо Швеції за це рішення! Це не просто про написання, це про підтримку нашої ідентичності, культури та історії. Українські міста мають мати українські імена", – зазначили в українському посольстві у Швеції.

Посол України у Стокгольмі Світлана Заліщук розповіла, що глава МЗС Андрій Сибіга особисто звернувся до своєї колеги на чолі МЗС Швеції у травні щодо зміни написань топонімів.

Нагадаємо, в іспанській Барселоні після закликів місцевої громади українців змінили транслітерацію назви Київ у написі на вітражі всесвітньо відомого храму Саґрада Фамілія.

Європейський Союз змінив написання назви української столиці Kiev на Kyiv в електронних адресах своїх співробітників у 2019 році.