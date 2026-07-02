МИД Швеции перешел на украинское написание Киева, Одессы, Донбасса и Чернобыля

Министерство иностранных дел Швеции официально переходит на правильную транслитерацию украинских топонимов, отказавшись от российских вариантов написания Киева, Одессы, Донбасса и Чернобыля.

Об этом сообщило посольство Украины в Швеции в четверг, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Швеции объявило о решении использовать форму названия столицы Украины Kyjiv вместо Kiev, Odesa вместо Odessa, Donbas вместо Donbass и Tjornobyl вместо Tjernobyl.

"Благодарим Швецию за это решение! Речь идет не просто о написании, а о поддержке нашей идентичности, культуры и истории. Украинские города должны иметь украинские названия", – отметили в украинском посольстве в Швеции.

Посол Украины в Стокгольме Светлана Залищук рассказала, что глава МИД Андрей Сибига лично обратился к своей коллеге, возглавляющей МИД Швеции, в мае по поводу изменения написания топонимов.

Напомним, в испанской Барселоне после призывов местной общины украинцев изменили транслитерацию названия "Киев" в надписи на витраже всемирно известного храма Саграда Фамилия.

Европейский Союз изменил написание названия украинской столицы с "Kiev" на "Kyiv" в электронных адресах своих сотрудников в 2019 году.