AliExpress отримала штраф у понад 500 млн євро за порушення правил ЄС

Європейська комісія оштрафувала електронну торговельну платформу AliExpress на 550 млн євро за порушення вимог Закону про цифрові послуги.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Компанію також зобов'язали усунути виявлені порушення та посилити контроль за продажем незаконних, небезпечних і підроблених товарів.

У Єврокомісії дійшли висновку, що платформа неналежним чином оцінювала та мінімізувала системні ризики, пов'язані з поширенням незаконної продукції.

Зокрема, зазначається, що AliExpress переоцінила ефективність власної системи модерації та не забезпечила достатньої кількості персоналу для перевірки потенційно незаконних товарів.

Єврокомісія також встановила, що алгоритми рекомендацій і реклами сприяли поширенню небезпечної та нелегальної продукції. Під час перевірок виявилося, що багато таких товарів продовжували рекомендувати користувачам і залишалися доступними на платформі навіть після виявлення.

Також за даними Єврокомісії система санкцій AliExpress працювала неефективно, а продавці, які реалізовували підробки або небезпечні товари, могли й надалі працювати на платформі, а недобросовісні продавці легко обходили перевірки, неправильно класифікуючи свої товари.

У Єврокомісії наголосили, що такі порушення є особливо серйозними, оскільки створюють ризики для безпеки споживачів і підривають конкуренцію, завдаючи шкоди добросовісним виробникам та продавцям.

Розмір штрафу визначили з урахуванням характеру, тяжкості та тривалості порушень, які, за оцінкою, тривали щонайменше до червня 2025 року.

Тепер до 20 жовтня 2026 року AliExpress має подати до Єврокомісії план дій із виправлення виявлених порушень. Якщо компанія не виконає вимоги регулятора, їй можуть загрожувати додаткові періодичні штрафи.

У червні минулого року Європейська комісія заявила, що AliExpress порушила правила щодо поводження з незаконними товарами.

У листопаді уряді Франції пообіцяли судові позови проти онлайн-магазинів AliExpress та Joom через наявність у їхніх каталогах секс-ляльок дитячої зовнішності.