ЗМІ: Макрон просить Єврокомісію послабити правила, щоб збільшити виробництво палива в ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до Єврокомісії з проханням послабити європейські правила щодо виробництва палива, щоб збільшити виробництво на континенті та послабити вплив енергокризи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє телеканал BFMTV, який ознайомився з листом французького президента.

У листі, адресованому президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Макрон вимагає тимчасового пом’якшення низки європейських правил для швидкого збільшення виробництва палива на континенті.

Серед основних пропозицій, висунутих Макроном, – пом’якшення європейських стандартів щодо якості палива, збільшення частки біопалива у дизельному паливі, а також відтермінування виконання деяких нових зобов’язань, покладених на імпортерів викопних енергоносіїв.

Ці заходи, на думку французького президента, мають дозволити "посилити наші можливості з імпорту та виробництва в короткостроковій перспективі і збільшити пропозицію на внутрішньому ринку".

У своєму листі Макрон наводить тривожні факти щодо впливу блокування Ормузької протоки на енергетичну безпеку ЄС.

"Майже повне закриття Ормузької протоки з березня 2026 року призвело в останні місяці до скорочення світової пропозиції нафти та до значної реорганізації світових потоків вуглеводнів", – йдеться у листі.

За словами Макрона, світові запаси нафти внаслідок цього скоротилися на "понад 500 мільйонів барелів". Він додав, що ситуація знову загострилася в останні тижні через "атаки на енергетичну інфраструктуру Росії та Близького Сходу" та зростання споживання в Азії.

Він попередив, що без швидкого відкриття Ормузької протоки та відновлення роботи саудівського нафтопроводу "Схід-Захід" можна очікувати скорочення поставок нафти на світовий ринок щонайменше на додаткові 4 мільйони барелів на добу. Таке скорочення, за його словами, може спричинити різке зростання цін.

Європа є особливо вразливою до цих потрясінь через свою залежність від Близького Сходу щодо деяких нафтопродуктів. За даними, наведеними французьким лідером, на цей регіон припадає 36 % європейського імпорту авіаційного палива та 18 % імпорту дизельного палива.

З огляду на масштаби проблеми Макрон вважає, що лише європейських заходів буде недостатньо.

"Поза межами Союзу ситуація, з якою ми стикаємося, вимагає скоординованої реакції на глобальному рівні, як ми це започаткували цього року в рамках "Групи семи", – додав він.

Днями віцепрем’єр-міністр та міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек попередив, що Європа вступає в чергову енергетичну кризу.

16 вересня уряд Франції повідомив, що продовжить дію цільової допомоги для галузей, які найбільше постраждали від останнього зростання цін на паливо через ситуацію на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп звинуватив українські удари по російських нафтобазах у дефіциті дизельного пального у світі.