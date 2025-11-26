Укр Рус Eng

У Франції готують позови проти AliExpress та Joom через секс-ляльки дитячої зовнішності

Новини — Середа, 26 листопада 2025, 09:55 — Марія Ємець

В уряді Франції пообіцяли судові позови проти онлайн-магазинів AliExpress та Joom через наявність у їхніх каталогах товарів секс-ляльок дитячої зовнішності.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Міністр торгівлі Серж Папен заявив, що державні органи готують позов проти обох платформ у зв’язку з присутністю в їхньому каталозі секс-ляльок, що виглядають як діти – що стало продовженням скандалу, який спершу спалахнув довкола платформи Shein. 

Міністр наголосив, що настав час "покласти край "Дикому Заходу" у цифровій сфері" і піднімати це питання також на загальноєвропейському рівні.

Нагадаємо, нещодавно у Франції нещодавно спалахнув скандал довкола платформи Shein та почалися розслідування – після того як у каталозі помітили секс-ляльок дитячої зовнішності. Замовники скандального товару опинились під розслідуванням

Це, втім, не завадило відкриттю у Парижі першого фізичного магазину Shein. 

Французький уряд планує звернутись до суду для тримісячного призупинення доступу до Shein в країні на три місяці через продаж секс-ляльок дитячої зовнішності та забороненої зброї.

