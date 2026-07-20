Смерть чоловіка під час затримання поліцією в Італії спричинила протести

В італійському місті Болонья під час затримання поліцією помер чоловік, якого правоохоронці притисли до землі – інцидент, зафіксований на відео, спровокував вуличні протести та став предметом розслідування прокуратури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Абдеррахім Факір, підприємець марокканського походження, який керував невеликою компанією з прибирання та перевезень, помер у неділю. За повідомленнями італійських ЗМІ, поліцію викликали через чоловіка, який поводився агресивно та завдавав шкоди автомобілю.

Відеозапис інциденту, знятий місцевим жителем і поширений у мережі, змусив сотні людей вийти на протест, а також викликав реакцію з боку різних політичних сил: опозиційні політики вимагають притягнення до відповідальності, тоді як урядова коаліція захищає причетних офіцерів.

Як повідомляє місцева щоденна газета Il Resto del Carlino, демонстранти скандували антиполіцейські гасла та ставали на коліно з піднятими кулаками: цей жест асоціюється з рухом Black Lives Matter, що виник у США після смерті Джорджа Флойда в Міннеаполісі у 2020 році.

На відео видно, як Факір лежить обличчям до землі, поки двоє поліцейських утримують його. Чути, як він неодноразово кличе на допомогу та задихається, перш ніж його рухи поступово припиняються.

Поліція Болоньї заявила, що передасть слідству відео з нагрудних камер офіцерів, які брали участь в інциденті.

За даними ЗМІ, правоохоронці викликали екстрені служби після того, як невдовзі після полудня прибули до північно-східного району Піластро. Згідно з повідомленнями медіа, поліцейські намагалися заспокоїти Факіра, а після того, як він зреагував агресивно, застосували перцевий балончик і притисли його до землі, намагаючись одягнути наручники.

"Вони холоднокровно вбили мого брата, я хочу справедливості", – заявила журналістам сестра Факіра, Хадіджа, коли сотні людей у Піластро вийшли на вулиці в неділю, а деякі демонстранти скандували гасла проти поліції.

Ще одна акція протесту мала відбутися в центрі Болоньї в понеділок за підтримки мера від лівоцентристів Маттео Лепоре, профспілки Cgil та інших організацій лівого спрямування.

Права партія "Ліга", що входить до складу уряду прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні, закликала до ретельного розслідування, проте заявила, що поліцейські "виконували свій обов'язок", оскільки втрутилися "на прохання роздратованих громадян".

Нагадаємо, в Італії під час першотравневого маршу сталися сутички з поліцією.

Торік восени Італію сколихнули масштабні протести на підтримку палестинців.