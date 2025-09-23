Італію сколихнули масштабні протести на підтримку палестинців

Протестувальники, які виступають проти ізраїльської операції в секторі Гази, зіштовхнулися з поліцією в італійському Мілані та інших містах, а десятки тисяч людей вийшли на марш у Римі.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Поліція в бронежилетах застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників на центральному вокзалі в Мілані.

Протестувальники, деякі з яких були одягнені в чорне, а інші махали палестинськими прапорами, розбили вікно на вокзалі і кидали стільці в поліцію під час сутичок.

Фото: Reuters

Понад 10 осіб було заарештовано в Мілані, а близько 60 поліцейських отримали синці або більш серйозні травми під час сутичок.

Протести були частиною загальнонаціонального страйку, оголошеного профспілками.

У порту Венеції поліція застосувала водомети, щоб розігнати демонстрації. Працівники також влаштували протести в портах міст Генуя, Ліворно і Трієст.

Докери (портові вантажники) заявляють, що прагнуть запобігти використанню Італії як перевалочного пункту для перевезення зброї та інших поставок до Ізраїлю.

Також протестувальники зупинили рух на автомагістралі поблизу міста Болонья, перш ніж їх розігнали водометами, а в Римі десятки тисяч людей зібралися біля головного залізничного вокзалу перед маршем, який заблокував головну кільцеву дорогу.

Фото: Reuters

У Неаполі відбулися сутички з поліцією, коли натовп силою прорвався на головний залізничний вокзал. Деякі з протестувальників ненадовго вийшли на колії, що спричинило затримки в русі поїздів.

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні засудила події в Мілані.

"(Це було) насильство і руйнування, які не мають нічого спільного з солідарністю і не змінять життя людей в Газі ні на йоту, але матимуть конкретні наслідки для італійських громадян, які в результаті будуть страждати і платити за збитки, заподіяні цими хуліганами", – заявила вона.

Фото: Reuters

Варто зазначити, що у неділю, 21 вересня, про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Португалія і ще майже десять держав мають зробити це найближчими днями.

Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю гостро розкритикувало оголошення Великої Британії та кількох інших країн про визнання Держави Палестина в неділю.

А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення "групи донорів для Палестини".