У Німеччині заявили про найменший за 30 років врожай полуниць

Цьогорічний врожай полуниці у Німеччині попередньо став найменшим за останні 31 рік.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", про це заявили у федеральному статистичному відомстві.

За попередніми даними про врожай 2026 року, цьогоріч німецькі фермери зібрали найменше полуниці з 1995 року, і на понад 11% менше, ніж у 2025 році.

Одним з факторів стало зменшення площі культивації (на майже 3% порівняно з попереднім роком), що є вже тивалою тенденцією. Так, за шість років площа вирощування полуниці скоротилась на 18,5%. Фермери можуть обирати інші культури, керуючись такими факторами як очікувані витрати та прогнозовані прибутки.

Цьогоріч полуниця у Німеччині була переважно дорожчою, аніж у 2025 році – через зростання оплати праці, витрат на логістику, енергоресурси та через погодні негаразди.

Французькі винороби попередили, що через несприятливу погоду очікують у 2026 році зменшення врожаю та одного з найраніших зборів за всю історію спостережень.

Минулого літа в Естонії оголошували кризову ситуацію в сільському господарстві через погану погоду.