Спікер Палати представників США: республіканці зіштовхнулися з серйозними труднощами

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив своїм прихильникам у Луїзіані, що Республіканська партія "зіштовхнулася з серйозними труднощами" на проміжних виборах.

Його слова цитує The Hill, пише "Європейська правда".

Коментуючи попередні результати проміжних виборів до Конгресу США, де Республіканська партія втрачає більшість у верхній палаті, Джонсон заявив, що республіканці "зіштовхнулися з серйозними труднощами".

Джонсон зазначив, що республіканці "розгорнули одну з найдинамічніших політичних операцій в історії Конгресу".

"Ми аргументували свою позицію мовою здорового глузду. Ми говорили, що ці вибори стали протистоянням між здоровим глуздом і божевіллям. І я й надалі стверджуватиму, що саме так воно й було. І я з першого дня заявляв, що в цій справі віддам усі сили, і з гордістю можу сказати, що саме це ми й зробили", – заявив він.

Він також зазначив, що жодна американська сім’я не стане заможнішою, якщо демократи "перетворять Конгрес на цирк, і я боюся, що саме цього деякі з них і прагнуть".

"Якщо вони зроблять наступні два роки періодом помсти, юридичних маніпуляцій та партійних ігор, від цього постраждає кожен американець. І я скажу вам, що ми зробимо. Ми створимо захисний бар’єр із республіканців Палати представників, які стануть на їхньому шляху, щоб не допустити цього", – сказав Джонсон.

Водночас він не втрачає надії на майбутнє республіканців.

"Ми й надалі будемо просувати нашу програму, засновану на здоровому глузді, та наше бачення того, як зробити Америку знову великою. А у 2028 році ми повернемо собі контроль над Палатою представників і доведемо цю справу до кінця", – додав спікер Палати представників США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "абсолютно готовий" визнати результати проміжних виборів до Конгресу, на яких його Республіканська партія втрачає більшість в обох палатах.

Також він виправдався за провал своєї Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу, заявивши, що вони здобули б перемогу, якби він був у виборчому бюлетені.

Детально про наслідки результатів виборів ми розповідали у статті Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США.