В Германии сообщили о самом низком за 30 лет урожае клубники

Урожай клубники в Германии в этом году, по предварительным данным, стал самым низким за последние 31 год.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", об этом заявили в федеральном статистическом ведомстве.

По предварительным данным об урожае 2026 года, в этом году немецкие фермеры собрали наименьше клубники с 1995 года, и более чем на 11% меньше, чем в 2025 году.

Одним из факторов стало сокращение площади выращивания (почти на 3% по сравнению с предыдущим годом), что уже является устойчивой тенденцией. Так, за шесть лет площадь выращивания клубники сократилась на 18,5%. Фермеры могут выбирать другие культуры, руководствуясь такими факторами, как ожидаемые расходы и прогнозируемая прибыль.

В этом году клубника в Германии была в основном дороже, чем в 2025 году – из-за роста заработной платы, затрат на логистику, энергоресурсы и из-за погодных проблем.

Французские виноделы предупредили, что из-за неблагоприятной погоды в 2026 году ожидают сокращения урожая и одного из самых ранних сборов за всю историю наблюдений.

Прошлым летом в Эстонии объявили о кризисной ситуации в сельском хозяйстве из-за плохой погоды.