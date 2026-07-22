Литва може знизити акциз на дизель, якщо нафта подорожчає до $100 за барель

Міністр фінансів Литви Таурімас Валіс заявив, що країна може розглянути можливість тимчасового зниження акцизних зборів на дизельне пальне, якщо світові ціни на нафту перевищать $100 за барель.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у середу, 22 липня, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Міністр фінансів Литви запевнив, що наразі ще зарано вводити такі заходи.

"Поточна ціна на нафту поки що, безумовно, не є катастрофічною. Звісно, вона зросла до рівня, що викликає занепокоєння, але ще зарано говорити про запровадження тимчасових заходів щодо акцизів. Якщо виникне така потреба, ми, безперечно, розглянемо їх", – запевнив він.

Валіс зазначив, що уряд розглядатиме позначку в $100 за барель як поріг для розгляду додаткових тимчасових заходів підтримки.

Востаннє Литва запровадила тимчасове зниження податку на дизельне пальне в середині квітня після того, як спалах бойових дій на Близькому Сході спричинив зростання цін на нафту.

Попередній уряд знизив акцизний податок на дизельне пальне на 0,06 євро за літр на два місяці, що наступного дня призвело до зниження роздрібних цін приблизно на 5 центів.

Литва не єдина розглядала такі заходи внаслідок ескалації на Близькому Сході. Зокрема у березні уряд Польщі оголосив про зниження ⁠ПДВ на пальне з 23% до 8%, зменшення акцизного збору до мінімального рівня в ЄС та почав щоденно встановлювати обмеження на ціни на моторне пальне. З моменту введення ці заходи продовжувалися кожні два тижні.

Втім, 17 липня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд більше не може підтримувати програму субсидування цін на пальне.