Туск пояснив завершення паливної програми "емоційними гойдалками" навколо війни в Ірані

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд більше не може підтримувати програму субсидування цін на пальне (CPN), яка була впроваджена через вплив війни в Ірані, оскільки можливості державного бюджету мають свої межі.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Сеймі у п’ятницю, 17 липня, цитує RMF24, пише "Європейська правда".

Туск наголосив: уряд заздалегідь оголосив, що програма CPN буде тимчасовою, але попри це продовжив цей термін.

"Ми не можемо нескінченно вкладати в це кошти з державного бюджету. Ми протрималися так довго, забезпечуючи найнижчі ціни на пальне в Європі, але й стійкість бюджету має свої межі", – наголосив він.

Також він зазначив, що Польща не може гарантувати "повного захисту, не знаючи напевно, якою буде ситуація на Близькому Сході або які рішення ухвалить президент Трамп".

"Ви самі знаєте, на що схожі ці емоційні гойдалки. Сьогодні – перемир’я, завтра – війна, післязавтра – перемир’я, ще через день – бомбардування – і це впливає на ціни", – додав він.

У березні уряд Польщі оголосив про зниження ⁠ПДВ на пальне з 23% до 8%, зменшення акцизного збору до мінімального рівня в ЄС та почав щоденно встановлювати обмеження на ціни на моторне пальне. З моменту введення ці заходи продовжувалися кожні два тижні.

13 червня Туск заявив, що влітку Польща скасує заходи щодо обмеження цін на пальне.