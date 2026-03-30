У Польщі почала діяти частина заходів для зниження ціни на пальне

У Польщі у понеділок набув чинності указ, який знижує акциз на бензин та дизельне паливо на тлі різкого стрибка цін на пальне у зв’язку з війною в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

З понеділка, 30 березня, набрало чинності розпорядження Міністерства фінансів про зниження ставок акцизного збору. Нові ліміти діятимуть до 15 квітня і становлять 1239 злотих за 1000 літрів для бензину та 880 злотих за 1000 літрів для дизельного пального та біокомпонентів.

У неділю також набула чинності поправка, що змінює, зокрема, закон про запаси нафти. Вона запровадила механізм розрахунку максимальної ціни на пальне, яка діятиме на заправках.

Поправка передбачає, що в період дії знижених ставок ПДВ (з 31 березня) суб'єкти, що продають пальне, не зможуть перевищувати максимальні ціни.

Міністр енергетики Мілош Мотика заявив, що повідомлення про максимальні ціни на пальне буде опубліковано не раніше понеділка, а ціни на заправках зміняться не раніше вівторка. На це впливають, зокрема, технічні питання, такі як налаштування касових апаратів.

Нагадаємо, 26 березня уряд Німеччини схвалив пакет заходів у відповідь на різке зростання цін на пальне внаслідок війни на Близькому Сході.

Тоді ж польський уряд ухвалив рішення про зниження податку на додану вартість та акцизного податку на пальне у зв’язку зі зростанням світових цін на тлі війни на Близькому Сході.