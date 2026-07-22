Литва может снизить акциз на дизель, если нефть подорожает до $100 за баррель

Министр финансов Литвы Тауримас Валис заявил, что страна может рассмотреть возможность временного снижения акцизов на дизельное топливо, если мировые цены на нефть превысят $100 за баррель.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в среду, 22 июля, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Министр финансов Литвы заверил, что пока еще рано вводить такие меры.

"Текущая цена на нефть пока, безусловно, не является катастрофической. Конечно, она выросла до уровня, вызывающего беспокойство, но еще рано говорить о введении временных мер в отношении акцизов. Если возникнет такая необходимость, мы, несомненно, рассмотрим их", – заверил он.

Валис отметил, что правительство будет рассматривать отметку в 100 долларов за баррель как порог для рассмотрения дополнительных временных мер поддержки.

В последний раз Литва ввела временное снижение налога на дизельное топливо в середине апреля после того, как вспышка боевых действий на Ближнем Востоке привела к росту цен на нефть.

Предыдущее правительство снизило акцизный налог на дизельное топливо на 0,06 евро за литр на два месяца, что на следующий день привело к снижению розничных цен примерно на 5 центов.

Литва – не единственная страна, которая рассматривала такие меры в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. В частности, в марте правительство Польши объявило о снижении НДС на топливо с 23% до 8%, уменьшении акцизного сбора до минимального уровня в ЕС и начало ежедневно устанавливать ограничения на цены на моторное топливо. С момента введения эти меры продолжались каждые две недели.

Впрочем, 17 июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство больше не может поддерживать программу субсидирования цен на топливо.