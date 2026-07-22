У НАТО прокоментували заміну Сирського на Драпатого на посаді головкома ЗСУ

У НАТО, коментуючи призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ, наголосили, що стратегія підтримки України з боку Альянсу залишається чіткою та непохитною.

Про це у коментарі "Суспільному" заявив радник голови Військового комітету НАТО з питань зв'язків із громадськістю та стратегічних комунікацій Джованні Галофоро, повідомляє "Європейська правда".

У контексті призначення нового головнокомандувача ЗСУ представник НАТО запевнив, що жодних змін у співпраці між військовими не передбачається.

"Звісно, жодних змін у співпраці між військовими не передбачається, оскільки ротації на посадах відбуваються постійно, а стратегія підтримки з боку Альянсу є чіткою та непохитною", – зазначив Галофоро.

Він розповів, що сам ще особисто не зустрічався із Драпатим, але додав, що очікує на таку зустріч.

Ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський після 6 днів акцій протесту оголосив про звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та анонсував призначення на його місце Михайла Драпатого.

22 липня Драпатий повідомив, що отримав від Зеленського завдання продовжити й посилити наступальні дії та нарощувати спроможності Збройних сил України.

Цього ж дня на сайті президента оприлюднили укази Володимира Зеленського про зміну головнокомандувача Збройних сил України та Генерального штабу ЗСУ.