В НАТО прокомментировали замену Сырского на Драпатого на посту главнокомандующего ВСУ

В НАТО, комментируя назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ, подчеркнули, что стратегия поддержки Украины со стороны Альянса остается четкой и непоколебимой.

Об этом в комментарии "Суспильному" заявил советник председателя Военного комитета НАТО по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям Джованни Галофоро, сообщает "Европейская правда".

В контексте назначения нового главнокомандующего ВСУ представитель НАТО заверил, что никаких изменений в сотрудничестве между военными не предвидится.

"Конечно, никаких изменений в сотрудничестве между военными не предвидится, поскольку ротации на должностях происходят постоянно, а стратегия поддержки со стороны Альянса является четкой и непоколебимой", – отметил Галофоро.

Он рассказал, что сам еще лично не встречался с Драпатым, но добавил, что ожидает такой встречи.

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский после 6 дней протестных акций объявил об увольнении с должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и анонсировал назначение на его место Михаила Драпатого.

22 июля Драпатый сообщил, что получил от Зеленского задание продолжить и усилить наступательные действия, а также наращивать потенциал Вооруженных сил Украины.

В тот же день на сайте президента были обнародованы указы Владимира Зеленского о смене главнокомандующего Вооруженных сил Украины и Генерального штаба ВСУ.