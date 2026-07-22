Які перешкоди стоять перед Чорногорією перед вступом до ЄС і що це означає для України

Фактично ні в кого в ЄС немає сумнівів в тому, що з теперішніх країн-кандидатів наступним членом Євросоюзу стане Чорногорія.

В Єврокомісії офіційно ставлять за мету її приєднання до ЄС у 2028-му.

Втім, не виключено, що чекати доведеться значно довше.

До Чорногорії почали одна за одною з'являтися принципові політичні вимоги з боку її сусідки Хорватії. Загреб почав блокувати закриття глав переговорів про вступ, використовуючи це як інструмент впливу на кандидатку.

Про ситуацію, в якій опинилася Чорногорія, і чому за її розв’язанням варто стежити й Україні, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Випробування для ЄС: чому блокування вступу Чорногорії є сигналом для України. Далі – стислий її виклад.

14 липня Чорногорія зробила ще один крок до членства в ЄС, закривши відразу два переговорні розділи. Проте не менш важливим сигналом стало те, що ще один розділ, а саме 14-й, присвячений транспортній політиці, заблокувала Хорватія.

Це далеко не перша спроба Загреба використати вступ Чорногорії в ЄС для вирішення двосторонніх суперечок. Так, у грудні минулого року Хорватія так само заблокувала закриття розділу 31, що стосується зовнішньої, безпекової та оборонної політики.

Інша справа, що торік вимоги Загреба були очікувані, адже їх вже давно озвучувала хорватська влада. Натомість останні претензії виявилися дещо несподіваними. І це дає підстави припускати, що це не останній "сюрприз" від Хорватії.

Зокрема, новою стала економічна вимога, пов’язана з меншими тарифами чорногорських автоперевізників. У Хорватії не вперше висловили побоювання, що у разі вступу Чорногорії в ЄС чорногорські перевізники заберуть частину ринку у хорватських транспортних компаній. Проте досі це не було перешкодою на шляху Чорногорії в ЄС.

Проблема не видається нездоланною, проте може мати чимале значення для України. Ми не забули блокаду пунктів перетину кордону з Україною, влаштовану польськими перевізниками.

Ця суперечка майже напевно спливе знову під час наших вступних переговорів.

Тож механізм, за допомогою якого будуть зняті претензії Хорватії, може стати прикладом для ЄС для владнання суперечки України та Польщі.

Втім, набагато більш проблемною для Чорногорії виглядає інша вимога Хорватії.

Загреб відмовляється визнавати чорногорські авіаційні карти в їх нинішньому вигляді. І питання – зовсім не в авіації. Річ у тім, що в Загребі побоюються: таке визнання посилить позиції Чорногорії у можливій територіальній суперечці.

Також невизначеним залишалось питання розмежування акваторії.

Не виключено, що без остаточного вирішення всіх територіальних питань ЄС отримає ще одну неврегульовану суперечку між державами-членами.

А вимоги Загреба щодо авіакарт свідчать, що уникнути цього конфлікту навряд чи вдасться. І питання лише в тому, чи станеться він до вступу Чорногорії в ЄС, чи вже після.

Проте і це є не останньою проблемою, що може стати на заваді вступу Чорногорії в ЄС. Адже не до кінця вирішеними є питання, пов’язані з війною 1991-1995 років.

Варто зазначити, що Чорногорія та Хорватія вже провели чималу роботу з владнання суперечливих питань нещодавнього минулого.

Проте в останні роки відносини країн суттєво погіршилися. Ну і ця тема знову з'явилася на порядку денному.

Але і це не все. Існує ще одна вимога Хорватії, яка потенційно може стати для Чорногорії ще більшою проблемою.

Йдеться про повернення Хорватії навчального корабля "Ядран".

Більше про те, як Хорватія може ускладнити вступ Чорногорії до ЄС, – в матеріалі Юрія Панченка Випробування для ЄС: чому блокування вступу Чорногорії є сигналом для України.