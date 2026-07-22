Какие препятствия стоят на пути Черногории к вступлению в ЕС и что это означает для Украины

Фактически ни у кого в ЕС нет сомнений в том, что из нынешних стран-кандидатов следующим членом Евросоюза станет Черногория.

В Еврокомиссии официально ставят целью её присоединение к ЕС в 2028 году.

Впрочем, не исключено, что ждать придётся значительно дольше.

Черногории одна за другой начали поступать принципиальные политические требования со стороны её соседки Хорватии. Загреб начал блокировать закрытие глав переговоров о вступлении, используя это как инструмент влияния на страну-кандидата.

О ситуации, в которой оказалась Черногория, и о том, почему за её разрешением стоит следить и Украине, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Испытание для ЕС: почему блокирование вступления Черногории – сигнал для Украины. Далее – краткое изложение статьи.

14 июля Черногория сделала еще один шаг к членству в ЕС, закрыв сразу два переговорных раздела. Однако не менее важным сигналом стало то, что еще один раздел, а именно 14-й, посвященный транспортной политике, заблокировала Хорватия.

Это далеко не первая попытка Загреба использовать вступление Черногории в ЕС для урегулирования двусторонних споров. Так, в декабре прошлого года Хорватия также заблокировала закрытие главы 31, касающейся внешней политики, политики безопасности и обороны.

Другое дело, что в прошлом году требования Загреба были ожидаемы, ведь их уже давно озвучивали хорватские власти. Зато последние претензии оказались несколько неожиданными. И это дает основания предполагать, что это не последний "сюрприз" от Хорватии.

В частности, новым стало экономическое требование, связанное с более низкими тарифами черногорских автоперевозчиков. В Хорватии не впервые выразили опасения, что в случае вступления Черногории в ЕС черногорские перевозчики отнимут часть рынка у хорватских транспортных компаний. Однако до сих пор это не было препятствием на пути Черногории в ЕС.

Проблема не представляется непреодолимой, однако может иметь немалое значение для Украины. Мы не забыли о блокаде пограничных пунктов с Украиной, устроенной польскими перевозчиками.

Этот спор почти наверняка вновь всплывет во время наших вступительных переговоров.

Поэтому механизм, с помощью которого будут сняты претензии Хорватии, может стать примером для ЕС в урегулировании спора между Украиной и Польшей.

Впрочем, гораздо более проблематичным для Черногории представляется другое требование Хорватии.

Загреб отказывается признавать черногорские авиационные карты в их нынешнем виде. И дело здесь вовсе не в авиации. Дело в том, что в Загребе опасаются: такое признание укрепит позиции Черногории в возможном территориальном споре.

Также неопределенным оставался вопрос о разграничении акватории.

Не исключено, что без окончательного решения всех территориальных вопросов ЕС получит ещё один неурегулированный спор между государствами-членами.

А требования Загреба в отношении авиационных карт свидетельствуют о том, что избежать этого конфликта вряд ли удастся. И вопрос лишь в том, произойдёт ли он до вступления Черногории в ЕС или уже после.

Однако и это далеко не единственная проблема, которая может помешать вступлению Черногории в ЕС. Ведь до конца не решены вопросы, связанные с войной 1991–1995 годов.

Стоит отметить, что Черногория и Хорватия уже проделали немалую работу по урегулированию спорных вопросов недавнего прошлого.

Однако в последние годы отношения между странами существенно ухудшились. И вот эта тема вновь появилась в повестке дня.

Но и это еще не все. Существует еще одно требование Хорватии, которое потенциально может стать для Черногории еще большей проблемой.

Речь идет о возвращении Хорватии учебного корабля "Ядран".

Подробнее – в материале Юрия Панченко Испытание для ЕС: почему блокирование вступления Черногории – сигнал для Украины.