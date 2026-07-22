Глава МЗС Німеччини хоче почути пояснення кадрових перестановок у ЗСУ

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль хоче обговорити з українською стороною кадрові перестановки у Збройних силах України.

Заяву очільника німецького зовнішньополітичного відомства наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Вадефуль розповів, що вже найближчим часом проведе переговори з українським колегою Андрієм Сибігою "про стан у сфері безпеки в цілому, але, звичайно, і про кадрові рішення, які ухвалив президент Зеленський".

"Я хотів би зрозуміти багато з них", – додав німецький міністр.

За його словами, для просування на шляху до Євросоюзу влада України має проводити подальші реформи "для облаштування в країні правової держави, демократії та парламентаризму".

"Німеччина належить і належатиме до найбільших прихильників України – політично, економічно, фінансово. Тому ми вкрай зацікавлені в тому, щоб докладно знати, що там відбувається. Але я впевнений, що це рішення, які ми зможемо зрозуміти. І що в цілому процес реформ в Україні буде продовжений", – підкреслив Вадефуль.

Увечері 21 липня президент Володимир Зеленський після 6 днів акцій протесту оголосив про звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та анонсував призначення на його місце Михайла Драпатого.

22 липня Драпатий повідомив, що отримав від Зеленського завдання продовжити й посилити наступальні дії та нарощувати спроможності Збройних сил України.

Цього ж дня на сайті президента оприлюднили укази Володимира Зеленського про зміну головнокомандувача Збройних сил України та Генерального штабу ЗСУ.