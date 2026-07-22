Глава МИД Германии хочет услышать объяснения по поводу кадровых перестановок в ВСУ

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль хочет обсудить с украинской стороной кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины.

Заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Вадефуль рассказал, что уже в ближайшее время проведет переговоры с украинским коллегой Андреем Сибигой "о ситуации в сфере безопасности в целом, но, конечно, и о кадровых решениях, принятых президентом Зеленским".

"Я хотел бы понять многие из них", – добавил немецкий министр.

По его словам, для продвижения по пути в Евросоюз власти Украины должны проводить дальнейшие реформы "для укрепления в стране правового государства, демократии и парламентаризма".

"Германия является и будет оставаться одним из крупнейших сторонников Украины – политически, экономически, финансово. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы подробно знать, что там происходит. Но я уверен, что это решения, которые мы сможем понять. И что в целом процесс реформ в Украине будет продолжен", – подчеркнул Вадефуль.

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский после 6 дней акций протеста объявил об увольнении с должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и анонсировал назначение на его место Михаила Драпатого.

22 июля Драпатый сообщил, что получил от Зеленского задание продолжить и усилить наступательные действия, а также наращивать потенциал Вооруженных сил Украины.

В тот же день на сайте президента были обнародованы указы Владимира Зеленского о смене главнокомандующего Вооруженных сил Украины и Генерального штаба ВСУ.