Для румунських селищ над Дунаєм оголосили повітряну тривогу

У Румунії в північній частині району, що межує з Україною по руслу Дунаю, вдень 23 липня оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

Мешканцям північної частини жудця Тулча розіслали оповіщення RO-Alert про повітряну тривогу з порадою сховатись в укриття, погріб чи за дві стіни всередині будинків.

"Очікувана тривалість небезпеки – 90 хвилин", – йдеться в оголошенні.

Вранці в українських джерелах з’являлась інформація, що російські повітряні цілі летять на Одесу та інші населені пункти регіону. Одещина перебувала під ударами і протягом ночі.

Оголошення тривоги та підняття винищувачів за останні роки стали звичною процедурою у Румунії під час російських ударів по українських портах на Дунаї. Неодноразово російські безпілотники падали на території Румунії.

Серед останнього, наприкінці червня місцевий чоловік виявив на полі уламки російського дрона, який згодом підірвали.

Найсерйозніший інцидент стався в кінці травня, коли "Шахед" долетів до прикордонного міста Галац і врізався там у крайній поверх багатоповерхівки, завдавши значних руйнувань.