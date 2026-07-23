Для румынских сел на берегу Дуная объявлена воздушная тревога

В Румынии, в северной части района, граничащего с Украиной по руслу Дуная, днем 23 июля была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает News.ro, пишет "Европейская правда".

Жителям северной части жудеца Тулча разослали оповещение RO-Alert о воздушной тревоге с рекомендацией укрыться в убежище, погребе или за двумя стенами внутри домов.

"Ожидаемая продолжительность опасности – 90 минут", – говорится в объявлении.

Утром в украинских источниках появилась информация, что российские воздушные цели летят на Одессу и другие населенные пункты региона. Одесская область находилась под ударами и в течение ночи.

Объявление тревоги и подъем истребителей за последние годы стали привычной процедурой в Румынии во время российских ударов по украинским портам на Дунае. Неоднократно российские беспилотники падали на территории Румынии.

В частности, в конце июня местный житель обнаружил на поле обломки российского дрона, который впоследствии взорвали.

Самый серьёзный инцидент произошёл в конце мая, когда "Шахед" долетел до приграничного города Галац и врезался там в верхний этаж многоэтажного дома, причинив значительные разрушения.