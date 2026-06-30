На полі в Румунії знайшли і підірвали уламки російського дрона

У румунському повіті Тулча місцевий житель виявив на полі уламки російського дрона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Місцевий житель виявив металеві уламки на полі та зателефонував за номером 112. На місце події прибули військовослужбовці румунської розвідувальної служби та армії, які встановили, що це уламки дрона.

Після оцінки ситуації спеціалізовані групи з Міністерства оборони та інших установ у сфері національної безпеки й оборони підтвердили наявність вибухового заряду.

"Заряд було підірвано контрольованим чином на місці події вранці 30 червня у спеціально облаштованому місці групою фахівців Міністерства національної оборони з дотриманням усіх процедур, передбачених для таких ситуацій, та з повним забезпеченням безпеки громадян і фахівців, які проводили операцію", – заявили в Міноборони Румунії.

Попередні дані, отримані в результаті експертизи, вказують на те, що уламки походять від безпілотника, який використовувався під час атак, здійснених Російською Федерацією на українську портову інфраструктуру у квітні.

Це черговий інцидент у Румунії після того, як за останні два місяці кілька російських дронів увійшли в повітряний простір Румунії та впали. В одному з випадків один із таких апаратів врізався у житловий будинок в місті Галац.

Румунія вночі 26 червня оголошувала повітряну тривогу у зв’язку з російською атакою по українських містах над Дунаєм, поруч з кордонами Румунії.