Каллас запропонує нові санкції проти РФ через удари по Слов'янську і Київській області

Глава європейської дипломатії Кая Каллас оголосила, що запропонує нові санкції проти РФ після російських ударів по Слов’янську, а також по Київській області.

Про це Каллас написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як вказала топдипломатка ЄС, невибіркові атаки Росії на Київ та інші регіони "призводять до жертв серед цивільного населення цілеспрямовано, а не випадково".

Крім того, за її словами, удар по почесному консульству Латвії у Слов’янську "підкреслює повне нехтування Москвою міжнародним правом".

"У відповідь на сьогоднішні удари ми викличемо посла Росії, і я запропоную ввести додаткові санкційні заходи щодо російського військово-промислового комплексу", – підкреслила Каллас.

За останніми даними, внаслідок ударів російськими керованими авіабомбами по Слов’янську загинули п’ятеро людей, дев’ять постраждали.

У Київській області загинули 10 людей і постраждали близько сотні. Вже відомо, що ціллю російської атаки була виставка озброєння.