Каллас запропонує нові санкції проти РФ через удари по Слов'янську і Київській області
Глава європейської дипломатії Кая Каллас оголосила, що запропонує нові санкції проти РФ після російських ударів по Слов’янську, а також по Київській області.
Про це Каллас написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".
Як вказала топдипломатка ЄС, невибіркові атаки Росії на Київ та інші регіони "призводять до жертв серед цивільного населення цілеспрямовано, а не випадково".
Крім того, за її словами, удар по почесному консульству Латвії у Слов’янську "підкреслює повне нехтування Москвою міжнародним правом".
"У відповідь на сьогоднішні удари ми викличемо посла Росії, і я запропоную ввести додаткові санкційні заходи щодо російського військово-промислового комплексу", – підкреслила Каллас.
За останніми даними, внаслідок ударів російськими керованими авіабомбами по Слов’янську загинули п’ятеро людей, дев’ять постраждали.
У Київській області загинули 10 людей і постраждали близько сотні. Вже відомо, що ціллю російської атаки була виставка озброєння.